你是窮忙族嗎？這4種行業年薪中位數不到40萬元

主計總處今 (21) 日公布 2021 年受僱員工全年總薪資 (含經常性與獎金等非經常性薪資) 中位數為 50.6 萬元，年增 1%，其中，藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業和教育業等均未及 40 萬元，而電力及燃氣供應業、金融及保險業則可破 100 萬元。

主計總處說明，2021 年總薪資中位數年增率 1%，總薪資平均數年增 3.02%。

就各行業來看，電力及燃氣供應業、金融及保險業受僱員工全年總薪資中位數較高，分別達 108.3 萬元與、102.3 萬元。

而受僱員工人數較多的製造業為 51.9 萬元，其中，電腦電子產品及光學製品製造業、電子零組件製造業均逾 70 萬元。

反觀部分工時員工較多的藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業 (不含小學以上各級公私立學校等) 等，均未及 40 萬元。

而從各年齡層來看，以 40 至 49 歲者 58.3 萬元較高，未滿 25 歲和 65 歲以上者因包括較多部分工時、在學打工、初入職場或二度就業者，分別為 35.9 萬元、41.0 萬元較低。

若依薪資高低將受僱員工人數平均分為 10 組，受僱員工全年總薪資第 1 十分位數為 29.9 萬元 (亦即約 10% 受僱員工全年總薪資低於 29.9 萬元)，年增 1.18%，第 9 十分位數為 122.4 萬元，年增 3.48%。