盤中速報 - 合一(4743)股價拉至漲停，漲停價262.5元，成交10,583張

合一(4743-TW)22日11:37上漲23.5元，股價漲停報262.5元，委買187張，成交10,583張。

主要業務為新藥開發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日下跌4.28%。

合一(4743-TW)近5日股價下跌7.72%，櫃買指數下跌4.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,586 張
  • 外資買賣超：-4,301 張
  • 投信買賣超：-75 張
  • 自營商買賣超：-210 張
  • 融資增減：-462 張
  • 融券增減：-152 張

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