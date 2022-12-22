盤中速報 - 合一(4743)急拉2.45%報251.0元，成交3,043張

合一(4743-TW)近5分K漲速2.45%，22日10:22報251.0元，成交3,043張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合一(4743-TW)近5日股價下跌7.72%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.28%。櫃買指數下跌4.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,586 張
  • 外資買賣超：-4,301 張
  • 投信買賣超：-75 張
  • 自營商買賣超：-210 張
  • 融資增減：-462 張
  • 融券增減：-152 張

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