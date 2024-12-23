〈走進中國〉越南工廠租金比東莞貴 中企「彎腰掙錢」的時代過去了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-23 07:29

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不僅終端產品制造企業，中國上游材料配套企業也在積極「出海」。

作為一家做電子組裝材料公司海外拓展部越南分部的總監，王明（化名）被派駐越南已經一年半。他說，因應下游眾多電子工廠客戶的需求，越南是他們「出海」的第一站，預計到越南的外來投資還將升溫一段時間，但越南已經不是彎腰就能掙到錢的地方了。

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據《第一財經》報導，王明去年七、八月的時候開始在越南考察，原來想在當地建廠，後來發現越南工人工資雖比中國低，但生產效率不如中國，加上租金較高、原材料需進口等因素，越南綜合生產成本比深圳還高 10%。所以，公司改為通過在越南設立貿易公司的形式，先做貿易，實現海外市場就地供貨。

他說，目前越南北方的工業區，每平方公尺廠房租金已經漲到 5～6 美元（約 40 元人民幣），深圳旁邊東莞的廠房租金為 20~30 元人民幣，越南廠房的租金比東莞至少貴三分之一，有的甚至貴一倍。

「我們希望等明年年底越南南北高速公路開通之後，再在越南中部尋找成本相對低廉、人力相對充足的地方建廠。」王明透露，相比之下，他們的墨西哥公司啟動比越南公司晚，但墨西哥工廠預定年底建成。

由於外資企業在越南購買土地設廠的使用期不能超過 99 年，所以外資企業一般選擇租賃廠房的模式。企業也可以選擇購買廠房，但目前越南北寧省、河內市的廠房每平方公尺售價已達 130～150 美元（約 946~1,092 元人民幣），胡志明的廠房每平方公尺的售價，甚至達到 180 美元（約 1,311 元人民幣），也比深圳貴上一倍。

王明表示，越南工人的工資相比幾年前已經翻倍，目前河內附近的工人不加班，每月工資 3,000 元人民幣（約 1,000 萬越南盾），約東莞工人工資的一半。

越南許多工人需要接受培訓一段時間才能上崗，加上當地理工科學生較少，以及當地政策規定（加班需付加班費）工人每周只能上班六天，每天上午 8 點開工下午 5 點下班，就目前情況而言，越南的生產效率總體上比中國低。

目前在河內請一位會講中文或英文的越南員工（非生產工人），月薪已經漲到 4,000～7,000 元人民幣，跟中國普通文員薪酬差不多。

王明覺得，現在的越南，有點像上世紀 90 年代外資紛紛湧入時的中國。越南外貿繁榮，會講多種語言的越南人變得很搶手。