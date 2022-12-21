「渡邊太太」是什麼？引發日圓大漲的關鍵因素；電子資金比重下滑5%，防禦型傳產個股再度走強

日本意外調整殖利率曲線控制 (YCC)，將其十年期國債殖利率自 ±0.25% 調升至 ±0.5%，震驚市場

主要是該項決策時機令人感到驚訝，因為大多數長年觀察日本央行的人士皆認為行長黑田東彥任期明年 3 月底任期結束前應不會有太多變化。

此消息一出後日幣單日大漲 3%，創下 4 個月來新高；美元則是重貶 3%，國債飆高，全球股市動盪。

日幣當日大漲，令「渡邊太太」一詞引發熱議，究竟渡邊太太是指什麼？

一、「渡邊太太」是什麼？或是令引發日圓大漲的關鍵因素

在外匯市場上有種交易稱作「利差交易」

利差交易指的是借入利率較低的貨幣，然後買入並持有較高收益的貨幣或資產，從中賺取利差。

由此可得，利率的高低是決定此交易的關鍵因素，而日本政府的零利率政策，就使得日幣成為外幣中最常被出借的貨幣。

投資人再以借來的日幣購入其他幣別計價的高收益資產從中獲利。

「渡邊太太」就是一個經濟學術語，指的是透過借貸利率低的日幣兌換成外幣後轉向海外高利率資產進行投資理財持家手段的炒匯散戶。

此名詞起源於英國「經濟學人」，由於渡邊是個日本常見姓氏，而有一部分炒匯散戶為家庭主婦，是市場上不可忽視的力量，故經濟學人便以渡邊太太來稱呼這些進行外匯操作的個人投資者。



整個利差交易的過程如下，

先是借了低利率的日幣，並且購入高利的美元商品，經過一段時間後再出售美元商品並歸還日幣。



聽起來是相當無風險，但其實在平倉時將，最大風險即為「匯率風險」

譬如說平倉時發現日幣變貴了，此時將錢換回來就可能將賺來的錢又再度賠回匯率上，而日幣長年相對穩定，這也是為什麼它會成為優先被市場選擇的幣種，

然而被市場認為最為鴿派的日本央行行長出乎意料地宣布調整殖利率曲線控制 YCC 後，令市場大感震驚。

不過在公布此決議的新聞發布會後，日本央行行長黑田東彥強調

「這一調整並不是加息；而是為了改善債市功能」並且重申現在討論退出措施還為時過早

不過即便如此強調，但日幣仍然持續強勢格局，顯示此一決策可能已經令市場擔憂日本未來的貨幣政策是否轉向。

其中布朗兄弟哈里曼銀行 (BBH) 更預期日本央行明年將有升息的行動。

而升息又與資金流動性有高度的相關，經常利用此利差操作的投資人或機構就可能因擔憂未來風險、利差將縮小、日本是否升息等因素，先行出售美元商品，歸還日幣，就造成了昨日日幣大漲；美元重貶；股市走跌的市場情況。

二、電子資金比重下滑，防禦型傳產個股再度走強

日本央行調整殖利率曲線調整殖利率曲線後，引發全球市場動盪，國際股市走勢震盪，台股在經歷一日重挫後，本日則是呈現上漲格局，但當前漲幅在台積電走弱下有所收斂，預估量為 1879 億。

集中市場多方指標：

(2002-TW) 中鋼、(9910-TW) 豐泰、(2454-TW) 聯發科、(5871-TW) 中租 - KY、(2603-TW) 長榮

造成盤面壓抑：

(3037-TW) 欣興、(3008-TW) 大立光、(8046-TW) 南電、(5876-TW) 上海商銀、(2891-TW) 中信金

櫃買市場多方指標：

(3293-TW) 鈊象、(8436-TW) 大江、(5347-TW) 世界、(4743-TW) 合一、(3264-TW) 欣銓

拖累盤面則為：

(5274-TW) 信驊、(6446-TW) 藥華藥、(5903-TW) 全家、(3529-TW) 力旺

本日電子成交比重下滑至 49%，低於平均值的 55%，同時航運族群與生技醫療分別來到 11% 與 7%，鋼鐵也來到 5% 的比重，顯示當前市場資金有轉向防禦性個股的趨勢。

2.WiFi7 時代將來臨，電子檢測廠捷足先登？(6146-TW) 耕興上漲 4.16%

全球網路通訊的蓬勃發展，5G 的問世加速智慧物聯網 (AIOT) 的盛行，諸多應用下電子產品應用面的更新速度越來越快，加上車電、人身安全、節能環保等趨勢盛行，各國政府對電磁相容、安規、人體電磁波吸收比、無線電射頻及行動通訊法規等規範要求也愈嚴苛，不論是檢測項目或技術層次均有差異，將替檢測市場帶來商機。

在台灣檢測產業中，其中 (6146-TW) 耕興日前與博通合作已經於 WiFi7 相關終端產品上取得全球第一張證書，這也表示未來 5G 晶片或將搭載 WiFi7，即便當前消費市場相對疲軟，但就趨勢而言仍具潛力，除了耕興外，(3138-TW)耀登也屬檢測廠之一。

(參考資料:5G、WiFI6 技術向下支援，帶動網通產業檢測需求)

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