盤中速報 - 儒鴻(1476)急拉2.04%報502.0元，成交571張

儒鴻(1476-TW)近5分K漲速2.04%，22日09:26報502.0元，成交571張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

儒鴻(1476-TW)近5日股價上漲3.73%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數下跌1.33%。台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-444 張
  • 外資買賣超：-224 張
  • 投信買賣超：-262 張
  • 自營商買賣超：+42 張
  • 融資增減：-27 張
  • 融券增減：+8 張

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