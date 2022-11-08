儒鴻估10月營收落底後續回升 Q4毛利率可望持平上季

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (8) 日召開法說會，並公告 10 月營收 22.55 億元，月減 22.2%、年減 11%，為 13 個月低點，公司表示，10 月營收落底，11、12 月將回升，第四季毛利率可望與上季持平。

儒鴻表示，10 月受到客戶消化庫存影響顯現，布有部分訂單遞延，成衣下滑狀況更是明顯，加上船運約有 2 億元訂單遞延，雖然 10 月營收表現較低迷，但後續可望回升。累計儒鴻前 10 月營收 343.62 億元，年增 20.1%，仍創同期新高。

市場關注的去化庫存情況，儒鴻維持將延續到明年第一季的看法，整體市況回升，關鍵在於聖誕節後客戶的銷售狀況，但隨著台灣邊境管制鬆綁，業務團隊已經前往歐美與客戶洽談明年訂單。

以儒鴻幾個主要品牌客戶來看，Nike 正積極消化庫存中，UA 調整有效率、Lululemon 也沒有太大問題。不過，通路商客戶，儒鴻坦言，無論是 Walmart 或是 Target 的庫存壓力相對比較大，但通路商在處理庫存上相當有經驗，因此並不會太過擔心。

印尼新廠方面，儒鴻表示，成衣一、二期產線已陸續完工，成衣總產能增加約 2 成，目前除了交付 Nike 的產品外， UA、ATHLETA 後續也會在印尼廠生產，Lululemon 同樣也在洽談考慮在當地生產。