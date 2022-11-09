【盤中熱點】指數走高，電子成交比重返七成，驅動IC表現強勢

一、指數走高，電子成交比重返七成

1. 指數走高，多方氣氛回歸

隨著國際盤勢有所回穩，美元指數回落，本日台股持續走高上漲兩百餘點，預估量放大至 2536 億，為量價齊揚的格局。

盤面上來看多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科、(2317-TW) 鴻海、(3037-TW) 欣興、(3034-TW) 聯詠，拖累盤面的則為 (2891-TW) 中信金、(1216-TW) 統一、(1476-TW) 儒鴻、(2884-TW) 玉山金、(5876-TW) 上海商銀。

就多方來看，本日漲勢以科技類股為主，最值得注意的是日前市場出現雜音的 IC 載板、低迷已久驅動 IC 族群，躍升本日的盤面焦點，除了 (3037-TW) 欣興、(3034-TW) 聯詠外 (8046-TW) 南電、(3189-TW) 景碩、(3592-TW) 瑞鼎、(4961-TW) 天鈺、(8016) 矽創等相關個股，也有著強勢表現。

2. 電子成交比重逾七成，市場資金重新聚焦科技股

日前提及，台股是以電子族群為主的市場，但這陣子以來由於景氣的下行及總經的不確定性、消費性電子個高庫存，使得電子族群從過往的七成水準降至不足六成，也同步影響大市氛圍，但觀察近期許多個股在傳出壞消息後，卻大多呈現利空不跌，且部分公司提及可望在明年上半年回溫，市場或有認為「最壞情況已過」的預期，這或是影響盤面資金回歸的主要因素。

二、營收報喜、利空出盡族群可望成盤面焦點

1. 營收報喜、利空出盡族群可望成盤面焦點

在信心回籠的前提下，不論是營運仍具動能或是利空出盡的族群，都有機會成為盤面的重點，當前營運仍具動能的就屬於伺服器相關的族群，包含 (6669-TW) 緯穎、(3533-TW) 嘉澤、(3653-TW) 健策，以及相關上游如 (6274-TW) 台燿、(6213-TW) 聯茂、(2383-TW) 台光電等，而 IC 載板如 (3037-TW) 欣興、(8046-TW) 南電、(3189-TW) 景碩等個股也成為本日盤面的重點之一，但值得注意的是，(2454-TW) 聯發科強漲逾 4%，也帶動整體 IC 設計在本日盤面有著相對好的表現，而觀察最近利空族群經常出現利空不跌甚至強漲的情況，比如 (3034-TW) 聯詠、(2458-TW) 義隆電都皆在法說召開釋出壞消息後，股價不跌反，這也意味市場對於利空的族群或有最壞情況已過的情況。

因此，有四大產業之稱的記憶體族群，就也會是後續值得關注的方向。

三、市場預期 CPI 觸頂，聯準會有望放緩升息

市場預期 CPI 觸頂，聯準會有望放緩升息

原先市場預期聯準會將在 12 月升息 3 碼，但對於近期將公布的 CPI 數據，市場普遍認為有觸頂的可能，原因在於核心 CPI 其組成權重最高的為房屋及房租，而由於房租是以簽約形式的關係，往往會有所謂的滯後性，隨著房價回落，倘若核心 CPI 有望觸頂，就有望令聯準會原先的 3 碼降為 2 碼，在此情況下美元指數就有機會進一步回落，非美貨幣壓力減緩後，有利於新興市場的資金回流。

而本日也為結算日，指數強漲兩百餘點，就技術線來看，季線壓力位在 13900 附近，在價量齊增的背景下，倘若美股持續走揚，就有望帶動指數挑戰季線關口

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