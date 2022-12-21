盤中速報 - 宏遠證(6015)股價急跌至8.99元，跌幅達7.42%

宏遠證(6015-TW)21日13:23股價下跌0.72元，報8.99元，跌幅7.42%，成交2,778張。

宏遠證(6015-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為證券經紀、自營、承銷業務。期貨經紀、期貨顧問、期貨自營業務。

近5日股價下跌1.22%，櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-88 張
  • 外資買賣超：-88 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-161 張
  • 融券增減：-5 張

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