〈紐約匯市〉DXY反彈 日元回吐升幅 英鎊逼近本月最低點

日元周三 (21 日) 震盪走低，回吐前一交易日的部分升幅，但仍接近四個月低點。日元回落之際，美元指數小幅反彈，英鎊則逼近本月以來最低水平。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，至 104.24。

繼昨日崩跌近 4%，創下 24 年來最大單日貶幅後，美元兌日元回升 0.56%，至 132.47 日元。

Monex 美國交易副總裁 John Doyle 認為，日元昨天的走勢有其理由，或許有點過大，因此今天小幅回落是正常的。考量到昨天的波動幅度，交易員預期後續走勢仍將震盪。

也有策略師將日元波動歸咎於假期前流動性不佳。Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說，日元的走勢已經過頭，因假期前流動性不足，許多人蒙受虧損。

高盛 (Goldman Sachs) 周三出具報告，稱日元的走勢取決於央行的作法是否真的如他們所說的只是技術性調整，或著是政策緊縮的開始，該行認為目前狀況屬於前者，但也存在未來一個月進一步調整政策利率的跡象。

英鎊兌美元貶 0.8% 至 1.2082 美元，是本月初以來最低。因能源補貼、債息成本上升，英國政府 11 月借款規模創下單月紀錄新高，為英國經濟再添挑戰。

美元兑加幣幾乎持平在 1.3601 加元。在公布好壞參半的 11 月通膨數據後，投資人不確定加拿大央行是否會在下月進一步收緊政策。

澳幣和紐元走勢兩樣情，澳元上漲 0.5% 至 0.6705 美元，紐元下跌 0.8% 至 0.6294 美元。

截至台灣時間周四 (22 日) 約 7:00 價格：