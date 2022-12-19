安勤搶攻高效能運算需求 再推伺服器新品

仁寶 (2324-TW) 集團旗下工業電腦廠安勤 (3479-TW) 積極搶攻伺服器市場商機，繼推出 HPC 系列主機板與伺服器系列後，今 (19) 日進一步宣布推出 19 吋 2U 機架式高效能運算伺服器 HPS-621U2A。

安勤指出，延續 HPC 高效能運算平台系列的高度靈活配置特色，HPS-621U2A 將能依客戶需求提供 L6 準系統或 L10 完全組裝系統兩種客製選擇，具備高可擴充性與快速布署特色，安勤 HPS-621U2A 高速運算伺服器加速模擬、建築模型組建、機器學習與分析，進而精準預測，適用在自動化製造、智慧城市、醫療診斷等各工業垂直領域。

根據 TrendForce 集邦科技報告顯示，2021 年全球高效能運算市場規模達約 368 億美元，2022 年則可望達 397 億美元，成長率為 7.3%，至 2027 年時預估可達 568 億美元，以應用市場來看，商業應用市占比為 50% 最大，國防應用為 25% 位居其次，其他包含第五代行動通訊技術、邊緣運算、人工智慧、雲端運算等高效能運算，皆推進需求持續穩定成長。

安勤是英特爾物聯網解決方案聯盟鈦金級會員之一，積極搶攻智慧零售、智慧醫療、智慧製造、智慧交通與嵌入式解決方案。