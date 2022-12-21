迅得2023年前三季產能滿載 預估單季維持15-16億元高檔營收

迅得 (6438-TW) 獲載板及半導體設備訂單穩定挹注下，今 (2022) 年第二、三季營收強勢，尤其第三季營收 16.04 億元，改寫歷史新高，而在目前的接單狀況佳，預估 2023 年前三季產能滿載，單季都會有 15-16 億元的歷史高檔營收。

迅得目前對於半導體設備包括晶圓製造、IC 封測及 IC 載板等，已占營收比重的 62%。談到日前有載板廠已削減 2022 年及 2023 年的資本支出預算的計畫，迅得總經理王年清指出，就迅得而言，目前並沒有接到任何載板廠取消訂單的通知，且預估載板廠 2023 年的設備出貨將維持 2022 年的金額。

迅得在半導體設備的晶圓製造部分，今年前三季占營比重 10%，而 2023 年的晶圓製造設備自動化業務，隨著台灣晶圓代工龍頭的海內外積極擴張，迅得在積極參與之下，預估明年在營收金額上可望有 50-60% 的高幅成長。

由於半導體及 IC 載板產業積極擴產，帶旺設備廠業績攀升，迅得為因應半導體客戶需求，也擴建新廠，預計 2024 年底完工，公司為了因應擴廠及業務量的擴張，考慮進行市場籌資案，但目前尚無具體的規劃。

迅得前三季營收 42.9 億元，稅後純益 5.5 億元，每股純益 7.77 元。迅得 2022 年前 11 月營收 52.25 億元，已超越去年全年的 49.06 億元，全年營收將再創新高。