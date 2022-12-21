〈紐約匯市〉日銀意外調整政策 日元兌美元升至四個月高點

在日本央行意外調整殖利率曲線控制後，日元兌美元周二 (20 日) 躍升至四個月高點，美元指數下跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.73%，至 103.96。

隨著投資人越來越相信聯準會 (Fed) 的大規模升息周期，美元已回吐今年稍早多半漲幅。美元指數今年截至 9 月的升幅達近 19%，截至目前為約 8%。

日本央行 (日銀, BOJ) 周二一如預期維持短期基準利率不變，但將 10 年期公債殖利率上限調高至 0.5%，高於先前的 0.25%，消息一出帶動日元跳漲，日元兌美元周二狂飆 3.78%，至 131.73 日元兑 1 美元，是 8 月 2 日以來最高水平。

日本央行總裁黑田東彥會後強調，這項政策轉變不是升息，而是為了改變債市功能，並重申現在討論退出刺激計畫還太早。

儘管如此，日銀的行動仍令市場感到意外，因多數央行觀察人士預期，在黑田東彥明年 3 月卸任之前，央行政策不會有任何變化。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「我們原以為這會是 2023 年初的故事，而不是現在，日本央行修改殖利率曲線控制政策，是推動隔夜外匯市場的重大因素。」

Rabobank 外匯策略主管 Jane Foley 也說，日元在央行聲明公布後一直保持強勢，顯示市場不相信黑田東彥，市場只看到日本央行為進一步收緊政策敞開大門，且似乎肯定會在春季進行。

Foley 預估，屆時美元兌日元可能進一步貶至 125 日元。

政策調整使日本 10 年期公債殖利率躍升至 0.46%，也將 10 年期美債殖利率推至本月最高的 3.7%。

至於其他主要貨幣，歐元小漲 0.16% 至 1.0623 美元，英鎊升 0.27% 至 1.2180 美元。

由於投資人對風險較高資產態度悲觀，澳幣下跌 0.4% 至 0.6672 美元，盤中創一個月新低，紐幣兌美元跌 0.3% 至 0.6346 美元。

加元延續近期升勢，兌美元匯價升近 0.3% 至 1.3611 加元。

截至台灣時間周三 (21 日) 約 7:00 價格：