〈貴金屬盤後〉日銀政策微調打壓美元 金價登上一周新高

黃金期貨周二 (20 日) 收在一周高點，主因是日本銀行 (BOJ，央行) 意外調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策，打壓美元，加上經濟衰退將至的擔憂持續壟罩市場，進而提振黃金、白銀等貴金屬的價格。

2 月交割的紐約黃金期貨價盤中一度漲至每盎司 1832.40 美元，創六個月高點，但未能延續動能，收盤上漲 27.70 美元或 1.5%，報每盎司 1825.40 美元，仍為一周以來新高。

日銀今年一整年都未跟進全球央行升息潮，但周二卻意外放寬對國內債市的控管，10 年期公債殖利率波動區間最高可以升至 0.5%，高於原本的 0.25%，消息帶動日元勁升、公債殖利率勁揚。不過 2016 年起設下的殖利率目標不變，仍維持在 0% 附近。

日銀開啟政策轉向大門的消息，帶動日元兌美元勁揚逾 3%。追蹤美元兌一籃子貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.6% 至 104.10。

XM 首席投資分析師 Raffi Boyadjian 說：「雖然美元走弱有幫助，但金價的反彈和殖利率上揚是同步的，顯示投資人認為聯準會 (Fed) 等主要央行過度緊縮，前景變得黯淡。」

金價也從美國經濟數據獲得提振。美國商務部周二公布，11 月新屋開工經季節調整減少 0.5% 至 143 萬戶，營建許可則下滑 11.2% 至 134 萬戶。

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