世界黃金協會：各國央行狂買黃金 凸顯黃金資產配置優勢

世界黃金協會周三 (30 日) 發布《何為「黃金 +」，為何「+ 黃金」》報告，首次引入「黃金 +」概念，對全球範圍內的黃金投資現狀進行了分析和解讀。報告認為，在當前的市場背景下， 黃金配置價值和優勢進一步凸顯。

報告指出，自今年以來，面對極其強勢的美元，全球多數非美元貨幣都出現大幅貶值。由於各國貨幣的下跌程度遠遠超過美元計價黃金的跌幅，因此以大部分非美元貨幣計價的黃金都獲得了不錯的漲幅。

報告稱，在全球主要風險資產和貨幣都出現大幅下跌的情況下，以各國當地貨幣計價的黃金逆勢成為少數表現穩健的資產。

全球央行與機構狂買黃金

基於黃金抵禦風險的特性，愈來愈多的投資者再次聚焦黃金，增加黃金配置以對沖風險，並保持資產配置的平衡和收益的穩健，「黃金 +」正逐漸成為全球投資者資產配置的一大趨勢。

與此同時，全球央行在近幾年持續購入黃金。世界黃金協會提供的數據顯示，截至 9 月底，2022 年全球央行的淨購金量達 673 噸，這是全球央行連續第 13 年淨增持黃金儲備，也是有數據記錄以來最高的年度淨購金量。

除央行以外，各國主權基金、大型機構投資者也在增加黃金配置。究其原因，還是「黃金 +」在組合中起到了抵禦貨幣貶值風險和多元化資產配置的作用。

黃金成為資產重要配置

報告認為，今年以來驅動金價的主要因素，包含利率、美元與不確定性，仍將對黃金表現產生影響，但或較此前有所差別。

隨著聯準會升息預期不斷被消化，以及通膨出現放緩跡象，市場對聯準會鷹派升息的預期持續弱化。儘管短期內升息仍未至終點，但對於黃金的影響或逐步鈍化。

世界黃金協會中國區 CEO 王立新表示，全球範圍越來越多的機構投資者在投資組合中加入一定比例的黃金，加強組合抗風險能力並提高風險調整後收益，這在包含全球各國央行、主權基金、養老金、基金產品等組合中均有所體現，我們把這一現象稱為「黃金 +」。

報告認為，從全球官方機構和大型投資者的配置來看，「黃金 +」獨具意義。從目前的黃金表現驅動來看，儘管短期內仍將面臨一些阻礙，但在主要經濟體滯脹風險上升，全球風險和不確定性持續存在的背景下，「黃金 +」資產配置仍具價值。