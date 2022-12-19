美國區域航空Mesa Air轉換主要航空合作夥伴為聯航 尋求提升資本選項

美國支線航空公司 Mesa Air Group Inc (MESA-US) 周一 (19 日) 表示，在向其機師提供大量合約以阻止他們跳槽至其他航空公司後，該公司正在探索在成本上升情況下籌集資金的方案。

Mesa 股票在周一盤前上漲約 7%，該公司表示正在敲定一項為聯合航空 (UAL-US) 經營區域航班的協議。

區域性航空公司通常營運美國較大航空公司不感興趣的地方航班。例如，American Eagle 是一個由 6 家區域航空公司組成的網絡，與美國航空 (AAL-US) 共享代碼，每天執飛 3400 個航班。

Mesa 表示，在選擇減少美國航空的航班後，它將從明年開始轉向聯航的網絡。

該公司補充說，它正在完成先前宣布的向聯航出售剩餘 8 架 CRJ-550 噴氣式飛機的交易，並補充說它還同意將 11 架剩餘的 CRJ-900 飛機出售給未具名的第三方。

總部位於亞利桑納州的 Mesa 發表聲明表示：「Mesa 正在尋求其他途徑，透過出售額外的剩餘飛機、備件和備用引擎來增加流動性。」

減少債務已成為航空業的當務之急，航空業為在疫情中大放異彩而大舉借貸。該行業還面臨來自燃料價格和新勞動合約的成本壓力。

今年稍早，Mesa 將機師的工資提高了 172%。

該航空公司最近延後公布原定 12 月 12 日發布的第 4 季業績，截至 6 月 30 日，該公司總資產為 13.2 億美元，而總負債為 8.971 億美元。