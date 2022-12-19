美國FDA取消Bluebird血液臨床研究暫停令

製藥商 Bluebird Bio Inc (BLUE-US) 周一 (19 日) 表示，美國食品和藥物管理局 (FDA) 已經解除了對其鐮狀細胞病治療研究的部分臨床研究禁令。

2021 年 12 月，在接受該藥物治療的患者出現持續性貧血後，FDA 對該製藥商 lovo-cel 的研究被部分擱置。

Bluebird 說它的調查顯示患有持續性貧血的患者有一種叫做 α- 地中海貧血特徵的遺傳特徵。這些患者將被排除在未來的藥物研究之外。