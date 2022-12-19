市場觀望群龍無首，防疫概念股行情能否再現？半導體有哪些特性？第三代半導體用在這些地方！

一、市場觀望；群龍無首，防疫概念股冒出頭

1. 擔憂未來景氣，市場轉趨觀望、外資放假市場交投清淡

市場再度回頭擔憂景氣不確定性，美國股市續黑，使得本日指數當前下跌逾百點，預估量為 1800 億，呈價跌量縮，顯示當前市場觀望氛圍濃厚。

集中市場多方指標：

(2317-TW) 鴻海、(2412-TW) 中華電、(5871-TW) 中租 - KY、(3008-TW) 大立光、(2881-TW) 富邦金

造成盤面壓抑：

(2330-TW) 台積電、(2002-TW) 中鋼、(2303-TW) 聯電、(6669-TW) 緯穎、(1303-TW) 南亞

櫃買市場多方指標：

(5347-TW) 世界先進、(3293-TW) 鈊象、(8069-TW) 元太、(6472-TW) 保瑞、(8299-TW) 群聯

拖累盤面則為：

(4966-TW) 譜瑞 - KY、(5274-TW) 信驊、(8415-TW) 大國鋼、(3707-TW) 漢磊、(3362-TW) 先進光

綜觀漲跌點來看，即便科技類股成為拖累指數的重心，顯示當前市場對於科技類股再度因國際氛圍而有所疑慮。

值得注意的是上周公告出售紫光股分的 (2317-TW) 鴻海成集中市場的強勢指標，顯示當前資金或傾向特定消息、題材的類股，在量縮氛圍下，市場短期轉趨觀望。

2. 傳中國囤防疫物資，防疫概念股行情再現？

雖市場量縮有觀望意味，但觀察本日櫃買指數逆勢走強，當中因題材漲幅最齊的族群為防疫概念股，主要是因日前歐洲缺藥，中國防疫轉彎的議題，除了缺藥題材延燒外，現傳出中國民眾開始囤大量的口罩，使得相關防疫概念股如 (9103-TW) 美德醫療 - DR、(9919-TW)康那香、(1325-TW)恆大、(3373-TW)熱映等個股在盤面皆有強勢的表現，使得市場再度聯想是否能夠重演當年口罩之亂的多方行情。

單就市場規模而言，疫情迄今已逾三年，相關防疫物資不論是口罩或醫療消耗器材、產能皆較過去來得多，因此要出現大缺貨潮應不容易，本日口罩相關個股的走強，或是短線消息題材所影響，不過製藥類如 (4114-TW) 健喬、(1752-TW)南光、(4130-TW)健亞等個股，則可能會有因大規模感染的用藥需求，但能否進一步帶動個股營運，則是未來值得留意的方向。

二、生活聊產業－半導體有什麼材料特性？第三代半導體用在這些地方

新聞斗大的標題經常提及第三代半導體，那究竟第三代半導體的特性是什麼 ？

首先回顧半導體有三大流程，依序是 IC 設計、IC 製造、IC 封測

而在 IC 製造這環節，所採用的材料，就會影響該半導體元件的特性與應用。

最被廣為使用的即為矽，原因是矽容易取得，除此以外也會使用鍺等元素

而這類是由單一元素組成的半導體，因此也稱作「第一代半導體」、「元素半導體」

科技的進步，使得半導體的應用越來越多元，透過參雜不同材料使其擁有不同的特性，

這類由兩種或以上的元素組成的半導體，即稱「化合物半導體」，其中又有第二代、第三代半導體

因此並第幾代就表示上一代會被汰換，而是根據物理特性的不同，而有不同的應用。

在 Type-C 供應鏈議題中，我們提及充電效率的提升主要是因為氮化鎵的應用，主要就是因為氮化鎵的特性即為耐高溫、同時可以高頻運作，因此目前產品應用多在快速充電與電源管理等民生消費需求中使用。

最受屬目碳化矽 (SiC) 則是由矽和碳組成，因其結合力強性質安定，所以具有低耗損與高功率的特性，且適合高壓、大電流的環境，因此當前最多應用於電動車、充電裝與再生能源發電設備等。

隨著時代的演進，淨零碳排、再生能源和電動車的趨勢已成，也令第三代半導體成為炙手可熱，既然全世界都知道第三代半導體是未來的趨勢，那又有甚麼公司朝向這邊發展呢？

明天我們就來介紹其供應鏈。

投資延伸推薦閱讀：

1. 存股要存什麼？完整特輯分享 3 大 ETF：高股息、ESG、市值型

2. 經濟學家關注的總經指標：學會看 FED 升息動向、總經關鍵指標

3. 月月領息的債券型 ETF：不只抗跌，還有稅務優勢！

4. 美股怎麼買？複委託開戶流程告訴您！