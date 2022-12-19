〈陸港盤後〉疫情抵銷中經會利多 A股三大指數大跌

中國 A 股三大指數周一（19 日）收盤齊跌，滬指大跌 1.92%，投資人對疫情的擔憂，抵銷中央經濟工作會議釋出的利多消息。

滬指周一收盤驟跌 1.92% 報 3,107.12 點，深成指重挫 1.51% 報 11,124.7 點，創業板指跌 1.14% 報 2,346.7 點；兩市成交額合計人民幣 7,568 億元，「北向資金」淨賣出 14.91 億元。

醫藥、藥店零售、醫療保健、券商族群大跌，煤炭、半導體、釀酒、石油、保險、電力、鋼鐵等類股均走低，地產、酒店餐飲族群逆勢拉升。

香港恒生指數收盤跌 0.5%，恒生科技指數跌 0.58%。

儘管中國政府官員在中央經濟工作會議上宣示要提振消費，並支持民營企業，但投資人的態度仍趨於謹慎。

Jefferies 金融集團分析師陳姝瑾說，儘管中央經濟工作會議釋出一些有意義和實用的消息，但投資人並未因此士氣大振，原因是未來三個月第一、第二波疫情可能重創經濟。

陳姝瑾說，北京在周末度過第一個感染高峰期，超過 40% 人口已染疫。上海、深圳及廣州也面臨類似疫情高峰。

北京市朝陽區應急總醫院周日表示，目前患者是平日的幾倍，護理人員的工作量劇增，生理和心理都面臨很大考驗。

隨著中國疫情蔓延，浙江、山東、湖南等地預測下月將迎來疫情感染高峰，屆時適逢農曆春節，疫情將伴隨人口流動加速傳播。

浙江省政府周日表示，據國內外多個研究模型測算，浙江第一波疫情預計明年 1 月中旬左右迎來高峰，且不排除提前到來。

江西省疫情防控指揮部醫療救治組組長龔建平上周也說，據專家研判，江西省下一波疫情高峰將在今年 12 月底、明年 1 月初到來，春節前後達到峰值。