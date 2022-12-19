為2023年定調！中國中央經濟工作會議釋七大訊號

中央經濟工作會議 12 月 15 日至 16 日在北京登場，中共中央總書記習近平出席會議，並發表重要講話。他總結 2022 年經濟工作，分析當前經濟形勢，提出 2023 年經濟工作重點，釋出七大訊號。

為經濟形勢定調

當前中國經濟回升基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，給中國經濟帶來的影響加深。

不過，習近平表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續顯現，明年經濟運行有望總體回升，要堅定做好經濟工作的信心。

從提振信心入手

習近平指出，明年經濟工作千頭萬緒，要從戰略全局出發，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，綱舉目張做好工作。

很明顯，目前社會上的一些不太樂觀經濟預期，中共心中有數。所以，對於明年經濟工作，是要「從改善社會心理預期、提振發展信心入手」，先解決大家「想不想幹」的問題，再研究「如何幹」和「能不能幹好」。

把消費擺在優先位置

在中國政府對明年經濟工作的具體規劃中，第一條就是「內需」，要要把恢復和擴大消費擺在優先位置，要增強消費能力、改善消費條件、創新消費場景。

專家認為，根據「消費」在現在的地位，不排除政府明年會提出一些具體政策的可能性，比如政府發放消費券、發展「夜市經濟」、鼓勵旅遊。

支持數位經濟和平台企業

習近平說，要著力發展數位經濟，提升常態化監管水準，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

對中國網路大平台企業來說，這可能是最大利多，因為中國政府不僅要「鬆綁」監管力道，更要「支持」平台企業。

再次確立民營企業地位

中共指示，要從制度和法律上落實國企、民企平等對待的要求，從政策和輿論上鼓勵、支持民營經濟和民營企業發展壯大，依法保護民營企業產權和企業家權益，各級領導幹部要為民營企業解難題、辦實事。此舉無疑給民營企業吃下一顆「定心丸」。

房住不炒

習近平表示，要確保房地產市場平穩發展，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，推動產業重組併購，有效防範化解優質重量期建商風險，改善資產負債情況。

他說，也「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。」所謂新發展模式，專家認為，就是淡化房地產的金融屬性，強化 「用來住」的工具屬性。

保健康、防重症

中共指示，要統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢改善疫情防控措施，確保民眾就醫用藥，重點抓好老年人和患基礎性疾病群體防控，著力保健康、防重症。

專家認為，中國政府將持續改善防疫措施，最終方向已十分明確，「防控」已經不是重心，而是「保健康、防重症」。