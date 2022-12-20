升息幅度趨緩、美元高點滑落 金屬市場光芒回歸？

升息雖趨緩 市場變數仍多

美國通膨逐漸減緩，11 月消費者物價指數 (CPI) 及核心 CPI 雙雙下降，年增率分別為 7.1%、6%，均低於市場預期，也較 10 月的 7.7%、6.3% 為低。也因此，Fed 於 12 月利率決策會議，一如預期將升息幅度降至 2 碼，中止連續 4 次大幅升息 3 碼的節奏。

目前美國基準利率調升至 4.25% 至 4.5% 目標區間，為 15 年來最高水準。儘管市場認為美國通膨已觸頂，且將在明 (2023) 年下滑，但 Fed 官員認為通膨風險仍偏向上行，估計明年終點利率將會升破 5%，高於原先預期的 4.6%。

至於何時降息？根據 1970 年代大通膨經驗，想要有效控制通膨，緊縮貨幣政策需要維持一段時間，Fed 主席鮑爾以此為借鏡，他認為，過去歷史經驗警告，不應過早放寬政策，故聯邦基金利率將維持在高檔不變，直到確認通膨回落到 2% 之前，不會考慮降息。因此，多數 FOMC 成員預期利率要到 2024 年才會調降。

除了物價恢復穩定仍有長路要走之外，目前市場亦有三大變數值得關注，包括美國經濟衰退疑慮升溫，彭博經濟研究預測，美國經濟 100% 在未來 12 個月內會陷入衰退；美國勞動市場仍緊俏、薪資水準高，恐將出現薪資與通膨呈現螺旋式上漲；未來地緣政治衝突若進一步加劇，供應鏈問題也將會持續阻礙通膨回落。因此，無論是股市，抑或是黃金、白銀、銅等金屬市場，未來走勢仍需觀察諸多市場變數發展。

經濟前景不確定 黃金表現會優於白銀？

黃金與白銀價格具有高度相關性，但價格比率波動幅度卻相當大，例如一盎司黃金在 2011 年可買 30 盎司白銀，到 2020 年可買 120 盎司白銀，在疫情初期，銀價反彈，一盎司黃金買到 60 盎司白銀。

為何銀價較金價變動大？芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland

分析，原因有三：

一是最終用途不同：銀價通常隨著金價而漲跌，但經過一段長時間，銀價表現也會優於或遜於金價，主要是兩者用途不同，黃金幾乎用做珠寶或投資，白銀則以工業用途為主。因此，在經濟強勢擴張時期，工業經濟蓬勃發展，銀價通常優於金價；經濟受壓的時期，銀價則會遜於金價。

二是傳統攝影行業衰微和能源轉型：數位相機崛起之前，每年有超過 2.5 億盎司白銀用於沖洗相片，數位相機興起後，白銀需求減少 80% 以上，使得白銀相對於黃金的價值受損。好消息是，白銀在能源轉型卻找到了新用途，1990 年以來，白銀在電池和電子產品中的使用量幾乎翻倍，這可能解釋了為何銀價在過去幾年間的成長幅度較金價大。

三是中國經濟成長：銀價多與中國經濟成長走勢相近，但兩者有明顯時間差。中國經濟似乎因房地產業的大幅緊縮而走弱，中國債務水準仍維持相對高位，高殖利率債券市場出現大量拋售。這些因素會為白銀帶來不少下行風險，但對黃金而言卻不見得是看跌因素。中國經濟也有上行的可能，人民銀行仍持續實施寬鬆貨幣政策。如果中國財政與貨幣振興措施足以克服房地產業的疲軟，也許就能抵銷白銀近期的部分跌幅。

房市降溫 明年金優於銅？

觀察過去歷史紀錄，金價與銅價走勢相同，普遍呈現同升同跌。芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland 說明，1980、1990 年代，金、銅價格備受壓抑，2000~2011 年間則快速上揚。隨後從 2011~2015 年，金、銅價格雙雙下跌；2020、2021 年，兩者則持續上漲。

話雖如此，金銅走向也會有嚴重分歧的時候，主要發生在兩大場景，一是經濟成長速度變化：中國經濟成長增速大多會抬升銅價而非金價，主要是兩者用途不同，黃金多做為首飾或投資；銅則是幾乎用於工業，和全球工業和製造業經濟條件息息相關。故中國成長加速時，大多會順帶提升銅的需求；反之，中國經濟成長減緩期間與後續一段時間，金價通常會有著較好的表現。

二是利率預期變動：黃金與 Fed 未來預期升息呈反向變動，若未來預期利率較低，黃金需求多會提高；若未來預期利率較高，則會帶來相反效果。相對而言，銅則通常與 Fed 未來預期利率變動呈現正相關，銅價上揚，代表房市和製成品需求較高，因此普遍會與利率預期呈正相關。

展望未來銅市發展，Erik Norland 認為，仍需觀察利率升幅、股債市表現、中國經濟成長等三大變數，一是利率上升是否會減緩全球房產建設? 若會，銅相對於黃金的價格是否將承受下行壓力？

二是如果股票和債券市場的拋售加劇，是否會迫使各國央行中止貨幣政策緊縮，從而為黃金帶來潛在相對優勢？

三是中國經濟成長率是否會在 2023 年回升？中國經濟成長加速可能推升銅相對於黃金的價格。中國可能會在 2023 年放寬新冠疫情政策，有機會推升經濟成長率，但高債務水準與房地產業的問題大概仍會存在。

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