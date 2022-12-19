車價漲聲響起！電車市場未來10年年複合成長率達21％，將扮演汽車產業成長主力

即便美國 CPI 數據已有降溫，但通膨使得消費需求下滑，造成大多產業仍處於庫存調整階段，僅小部分產業較不受到衝擊。而對比消費性產品的需求不振，汽車顯得相對穩健，甚至還見到售價的調漲。

一、旺季與漲價預期，國內車市春燕提早報到

持續幾年的晶片荒有逐漸落幕之勢，不過主要還是在消費性與成熟製程部分，車用晶片目前還沒看到緩解狀況，車商交車面臨巨大挑戰，讓今年有意買車的車主得排著長長的隊伍，等待廠商交車的黃道吉日。

車市度過鬼月的淡季，2023 年農曆春節提前，加上各車廠持續推出促銷，讓今年車市較往年提早邁入換車旺季。由於包括裕日車、和泰車都已宣布，新年度車種將要漲價，例如和泰車有多達 13 款車上漲，最多漲 11 萬元，Kia 也漲了 2 萬元，就連 BMW 也傳出 2023 年會漲價。擔心新年度車價上漲，11 月台灣新車銷量達 3.97 萬台，月增 8.3%，由於晶片荒衝擊今年交車，因此累計前 11 月總市場數僅 38 萬 7,877 輛，年減 5%，而車商普遍看好 12 月車市又會再度爆量。

二、全球車市邁向復甦，新能源車又是重中之重

除了國內車市逐漸活絡之外，美國新車庫存水位仍在歷史低水位，上游供給短缺緩解後，預期 2023 年客戶將建立健康庫存水位；歐洲雖然供給面短缺緩解，但 2023 年需求不容樂觀；中國基期墊高，近期因疫情影響導致車市銷售成長趨緩且經銷商庫存拉升，預估 2023 年疫情緩解、新一輪刺激政策也將陸續出台，新車銷量仍可微幅增長。整體來看，2023 年三大車市在缺料緩解與政策帶動下復甦，其中新能源車又是官方作多的重中之重，預期近年新能源車將持續成為引領市場成長、產業升級轉型的主力。

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三、各國大力推動刺激政策，新能源車發展正向

目前美國新能源車滲透率尚低，不過拜登政府上台轉趨明朗化。拜登上台後簽署行政命令要求 2030 年電動化率達 50%，其中針對電動車稅收抵免政策，有助於推進電動化進程。除政策支外，美國本土車企如特斯拉 (Tesla)、福特 (Ford)、通用 (GM)、Lucud、Rivian 等，持續推出新品、電動化計畫也持續向前推進有望在政策及產品驅動下，複製中國和歐洲的成長路徑。

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雖預期歐洲車市將是復甦最慢的主要車市，但由於該區禁售燃油車時程明確、環保法規嚴苛，多家車企為了滿足嚴苛的碳排放要求，未來幾年將全力衝刺新能源車發展。

另一個重要車市中國，對於推展新能源車不遺餘力。新能源汽車早在 2010 年被列為中國七大戰略性新興產業之一。2022/12/31 購置補貼政策退出後，購置稅免征政策延期至 2023 年底，可平緩補貼取消的影響，提振市場信心。除了政策推動以外，中國自主品牌車企強攻電動車市場、目前新能源車滲透率約 45%，尤其在優質車企如比亞迪、造車新勢力蔚小理、科技廠如華為入局造車計畫等強攻新能源車市場下，新能源車將持續強勁成長。

總結來看，目前汽車產業供給端逐步復甦，但需求端將面臨潛在經濟下行的壓力，但新能源車仍有望逆勢增長，持續為車市增量的主力，預計全球 2025 年 EV 銷量突破 2,000 萬輛，且 2021~2030 年 CAGR 達 21%。預估 2023 年車市在基期低、供給面緩解下重返成長，但仍低於疫情前水準。新能源車將是引領市場成長、產業升級轉型的主力。

國內汽車相關包含：(2206-TW) 三陽工業、(2201-TW) 裕隆、(2207-TW) 和泰車、(4529-TW) 淳紳、(2247-TW) 汎德永業、(2227-TW) 裕日車、(2204-TW) 中華等公司，到底哪些可以受惠？



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「汽車產業最壞情況已過？ 電動車市場未來 10 年年複合成長率達 21％」

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