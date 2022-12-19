盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.21%報843.0元，成交76張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.21%，19日09:06報843.0元，成交76張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲5.12%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.6%。櫃買指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+379 張
- 外資買賣超：+188 張
- 投信買賣超：+203 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：-156 張
- 融券增減：+13 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.15%
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原投組報酬率
+29.05%
$12,905
投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
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2609
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