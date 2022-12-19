盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.21%報843.0元，成交76張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.21%，19日09:06報843.0元，成交76張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲5.12%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.6%。櫃買指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+379 張
  • 外資買賣超：+188 張
  • 投信買賣超：+203 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：-156 張
  • 融券增減：+13 張

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