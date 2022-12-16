急單動能無法延續 外資估明年Q1驅動IC需求續弱

外資今 (16) 日出具報告指出，驅動 IC 產業近期出現的急單無法延續至下季，預期明年首季各類需求仍低迷，加上小尺寸面板驅動 IC 價格不斷下滑，恐影響聯詠 (3034-TW) 明年營運，因此維持聯詠 (3034-TW) 與世界先進 (5347-TW) 賣出評等。

外資認為，大尺寸驅動 IC 急單拉貨力道即將結束，且小尺寸驅動 IC 價格下滑的幅度還可能抵銷 OLED 驅動 IC 出貨成長，顯現價格壓力正從 IC 設計業者傳遞至晶圓代工廠、封測廠，並預期明年上半年來自中國同業的競爭會更激烈。

外資表示，明年首季包括電視、PC 與智慧型手機需求未出現復甦跡象，大尺寸驅動 IC 需求持續低迷，小尺寸驅動 IC 也因中國供應商去化庫存，進行殺價競爭，價格恐季減 20%，OLED 驅動 IC 則受惠中國面板廠產能開出，出貨量可望較今年倍增，不過首季價格也恐季減 5-10%。

外資認為，今年第四季出現的急單並不具延續性，電視業者仍有驅動 IC 庫存，預估頎邦 (6147-TW)12 月營收將較上月大幅下滑，且因客戶面臨新一輪價格壓力，毛利率恐還有下探空間，營運壓力也增加。

外資補充，由於價格下滑、折舊壓力不斷增加，恐壓縮世界先進、力積電 (6770-TW) 明年獲利，因此維持賣出評等，僅看好譜瑞 - KY(4966-TW) 表現有機會優於大盤。