盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.22%報875.0元，成交401張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.22%，15日09:08報875.0元，成交401張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲4.69%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.8%。櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+284 張
  • 外資買賣超：+244 張
  • 投信買賣超：+22 張
  • 自營商買賣超：+18 張
  • 融資增減：-119 張
  • 融券增減：+33 張

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