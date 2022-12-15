盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.22%報875.0元，成交401張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.22%，15日09:08報875.0元，成交401張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲4.69%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.8%。櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+284 張
- 外資買賣超：+244 張
- 投信買賣超：+22 張
- 自營商買賣超：+18 張
- 融資增減：-119 張
- 融券增減：+33 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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3027
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