鴻海研究院聚焦量子通信 看好金融及國防高機密應用

鴻海 (2317-RW) 研究院今 (12) 日攜手台大量子科學及工程研究中心舉辦「NExT Forum」主題論壇，呼應今年諾貝爾獎光子糾纏等相關理論與應用，聚焦量子通信理論與硬體、量子密鑰分發和後量子密碼學等主題。

鴻海研究院表示，面對通訊過程中訊息傳遞安全需求漸增，具備高效率及絕對安全的量子通信開始受重視，對於注重機密的銀行交易與軍事用途更十分適合。

鴻海研究院進一步指出，目前量子通訊量子密鑰分發 (Quantum Key Distribution)，在量子科技相關技術發展相對成熟，更逐漸被應用於生活中。

此外，2022 年諾貝爾物理學獎由美國學者 John Clauser、法國學者 Alain Aspect、奧地利學者 Anton Zeilinger 三位共同獲得，他們透過糾纏光子實驗，確立違反貝爾不等式的證據和開創性的量子資訊科學。

鴻海研究認為，三位學者研究結果將開啟量子資訊科學的發展與後續研究和應用，包括在量子通訊、量子密碼學、量子計算與量子感測等領域上，因此本次論壇也廣邀國內外學者討論，呼應今年諾貝爾獎光子糾纏等相關理論與應用。

鴻海研究院近年積極投入量子研究領域，不僅在 2021 年宣布成立離子阱 (Ion Trap) 實驗室，今年鴻海科技日 (HHTD22) 上也展示量子模擬在電池開發上的研究成果，縮減所需的量子資源。

此外，鴻海研究院日前也與加拿大創新的非營利組織 Mitacs(Mathematics of Information Technology and Complex Systems) 簽署合作備忘錄，雙方將攜手在加拿大進行量子前瞻技術研究。