看好半導體及車用需求 沖壓件廠明年擴廠由百容Q1首發

沖壓件廠進行擴產，緊抓需求的復甦與成長，在明 (2023) 年新產能開出的時程陸續定案，其中百容 (2483-TW) 投資近 30 億元在台中工業區新廠量產規模最大，將在明年首季進入量產，下半年則有佳穎 (3310-TW)、鉅祥 (2476-TW) 新增產能的依序開出，業者鎖定的重點項目則在車用、半導體應用需求走揚。

百容在台中工業區的新廠興建案，整體投資規模達到 27.51 億元，目前已完成建廠並取得使用執照，隨著日本進口大型沖壓機具即將到位，2023 年第一季起將具量產效益，百容著眼未來幾年半導體應用為成長主軸，目前產品結構中，半導體應用已在百容營收上取得 40% 以上的占比。

百容 2021 年完成在大陸生產線的遷廠，未來在大陸生產線的分工將把繼電器、端子台、步進馬達等產品，交由該廠生產，而半導體導線架等則全數在蘇州相城廠生產，原有深圳公司則轉型成買賣、服務據點，百容 2023 年首季新增台中廠的產能，也為 2021 年之後最大規模的產能擴充案。

同時，佳穎在台灣桃園觀音工業區投資近 2.5 億元建新廠，明年下半年開出新產能，佳穎規劃在台灣桃園觀音新廠產能的開出之後，一年可增加最高 5 億元營收。

就佳穎現有產能來看，包括在桃園大園、中國大陸的華東昆山廠及華南東莞廠。佳穎營收以複合式模具爲主要技術生產的車用連接器排針、模內點焊、模內鉚合端子，埋入射出件、車用五金件的營收比重占比過半，其次是消費電子沖壓件營收；半導體、光電導線架應用業務部門，由於目前產能受限，預計由台灣台灣桃園觀音新廠的加入因應需求。

佳穎現有沖壓機台數 120 台，分布以中國大陸 75% 產能最高。佳穎最新選擇在桃園觀音工業購置土地、廠房興建新廠，也是看好高附加價值訂單的增加，以及觀音工業區具備製程污水的排放的處理能力。佳穎看好半導體應用業務發展，規劃將進一步獨立成子公司，尋求更多發展空間。

至於鉅祥也有新投資案，透過深圳鉅寶廠再投資逾 3 億元赴惠州設立新廠，新廠投資案因疫情受到延宕，但工程確定展開並將在 2023 年第四季完工，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。

鉅祥新增在惠州的投資案規模，爲在當地取得逾 4000 坪建廠土地，並決定透過深圳鉅寶廠再投資逾 3 億元赴惠州設立新廠。鉅祥惠州新廠投產，有助銜接現有深圳鉅寶廠現有產能，未來深圳鉅寶廠也將轉為控股公司型態，100% 控有惠州新廠。

同時，除了在大陸新建惠州廠擴充產能之外，鉅祥在台灣的投資為因應電鍍需求成長及降低成本，鉅祥也尋找合適的新電鍍廠產能，由於租用旭軟 (3390-TW) 廠地提供電鍍產能仍不足，還在積極尋找合適標的進行擴廠，並引進準度高的電鍍技術，節省成本並增進產品市場競爭力。

鉅祥在全球有 15 個生產據點，包括馬來西亞、泰國等地設廠，在中國大陸擁有深圳、上海、蘇州、青島、武漢等廠，服務在地客戶。鉅祥統計，今年前三季營收 50.62 億元，車載相關產品比重提升至 18%，總經理林映碩指出，今年鉅祥車用光學模組出貨較去年成長，並積極向 Tier1 汽車電子廠送樣中。

鉅祥 2022 年前三季營收爲 50.62 億元，毛利率 29.22%，年減 0.51 個百分點，稅後純益達 7.13 億元，年增 37.98%，已超越 2021 年全年獲利，每股純益 3.77 元。