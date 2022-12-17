〈魏哲家開講〉日本2奈米難彎道超車 首談赴當地設廠為策略支援最大客戶

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家今 (17) 日表示，日本要發展 2 奈米技術彎道超車，不能說不可能、但相當困難，他也提及赴日設廠原因，是為策略性支援同時也是台積電客戶的最大客戶供應商。

對於日本攜手美國開發 2 奈米半導體製程，魏哲家認為，若一個國家或企業，想要在技術上跳躍式發展，不能說不可能、 但是相當困難；他並開玩笑說，日本沒有 3 奈米、5 奈米或 7 奈米等先進製程技術，要彎道超車的結果，保險公司會要賠錢。

魏哲家也提及到日本設廠的原因，他說，日本顯然也不是便宜的地方，到當地設廠是必須支持一個客戶，該客戶是最主要客戶的供應商，主要客戶賣不出去，台積電的 3 奈米、5 奈米也賣不出去，因此策略上支援此客戶。

魏哲家也坦言，當時有與客戶溝通，表示若到日本設廠，台積電人才不夠，希望客戶能幫忙，台積電可提供技術讓客戶建廠，但客戶也知道技術是一回事、製造又是另一回事，只好與台積電合作，派遣部分工程師協助。

魏哲家透露，目前台中廠有 200 多名來自日本的工程師在受訓，屆時台積電又會派遣 500-600 名工程師前往日本，協助建置產線，最終的結果是要支援最大客戶需求，這是公司內部討論出的策略結果。

魏哲家也強調，台積電到每個地方生產，完全是為了客戶，不是為了日本或美國政府，客戶需求是第一優先，客戶要先成功，台積電才有生意做、才能成功。

魏哲家也說，台積電投資產能都是為了 2 年半以後的生意，客戶要採用台積電技術，至少 2 年後才會有產品出來，3 奈米甚至要 3 年，也就是說，客戶若今年開始生產 3 奈米產品，意味著 3 年前就與台積電合作。

