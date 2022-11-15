看好台積電前景 魏哲家10月加碼200張股票

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US)10 月股價下殺破底，但總裁魏哲家以行動力挺公司、看好公司前景，增持 200 張股票，其他共 10 位副總經理級主管也逢低加碼超過 38 張。

魏哲家 10 月 17 日設質 1600 張股票，以其當時持股張數約 5879 張換算，股票質設比例達 27.2%，質設數量創新高，也引發市場討論，而據公開資訊觀測站資料顯示，魏哲家 10 月設質 1600 張的同時，也加碼自家公司 200 張股票。

台積電甫退休的人力資源組織副總馬慧凡增持 16 張，研究發展 / 平台研發副總經理魯立忠與研究發展副總經理徐國晉各增持 5 張，企業規劃組織副總經理李俊賢 4 張，品質暨可靠性副總經理何軍 3 張。

研究發展副總經理葉主輝、研究發展 / 平台研發副總經理吳顯揚配偶及未成年子女各加碼 2 張，歐亞業務資深副總經理侯永清、研究發展 / 先進設備暨模組發展副總經理章勳明各增持 1 張，

台積電股價自 8 月中旬以來一路下殺，不過，9 月也有 9 位副總經理級主管加碼公司持股，買進超過 70 張，10 月台積電股價破底，魏哲家更帶頭力挺公司。

股神巴菲特首度買進台積電 ADR，激勵台積電今 (15) 日股價跳空高飛，狂飆超過 7.8%，收在 480 元，市值也順利重返 12 兆元大關、衝上 12.44 兆元。