〈紐約匯市〉全球主要央行放鷹削弱風險胃納 美元續揚 周線持平

美元指數延續前一交易日升勢，周五 (16 日) 震盪走高，但周線持平。各國央行本周給出鷹派聲明後，投資人對借款成本持續攀高的擔憂，使風險情緒惡化。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.24%，至 104.81，本週微漲 0.01%，幾乎持平。

在公布美國 12 月商業活動進一步萎縮後，美元短暫下跌。標普全球 (S&P Global) 公布數據顯示，追蹤製造業和服務業的美國 12 月綜合 PMI 產出指數初值下滑至 44.6，為連續六個月落在 50 景氣分水嶺下方。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理主管 Erik Bregar 認為，遜於預期的 PMI 不會阻止聯準會 (Fed) 升息。他說：「目前無法確定美元是否觸頂，如果避險情緒持續整個周末，我們會看到美元反彈，美元目前的氣勢至少還會持續一兩周。」

Fed 日前宣布升息 2 碼，幅度小於先前幾次會議，但主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後暗示利率會在更長一段時間內保持在高檔。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五的言論再度強化央行的鷹派立場，他認為，明年的終點利率可能高於央行目前預測的 5.1%。

自前一日觸及兩周高點後，美元兌日元下跌 0.8% 至 136.66 日元，日元周線小幅收黑。

日本央行將於下周二 (20 日) 宣布利率政策，市場預期不會有任何變化，但隨著現任央行總裁黑田東彥即將在 4 月卸任，一些市場參與者猜測央行可能對政策進行部分微調。

歐洲央行此前宣布升息，並暗示緊縮行動遠未結束後，歐元走低，此舉引發人們對全球經濟受到傷害的疑慮，使投資人轉向避險美元。

歐元和英鎊周五延續貶勢，歐元貶 0.4% 至 1.0588 美元，但本周仍漲 0.5%；英鎊跌 0.13% 至 1.2159 美元，周貶 0.8%。

隨著風險情緒減弱，澳幣下跌 0.2% 至 0.6686 美元，其前一日暴跌近 2.4%，創下 2020 年 3 月以來最大單日貶幅，拖累周線重貶 1.6%。紐元則漲 0.6%，報 0.6379 美元，未延續前一日貶勢。

截至台灣時間周六 (17 日) 約 6:00 價格：