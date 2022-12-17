美媒：馬斯克正在為推特尋找新投資人

美國新聞網站 Semafor 周五 (16 日) 報導，推特執行長馬斯克正為該公司尋找新的投資人，開價和他 10 月收購推特並下市時的每股 54.20 美元一致。

根據報導，馬斯克家族辦公室的執行董事 Jard Birchall 本周持續接洽潛在金主，報導並引述一份機密文件，內容顯示有「大量」投資推特的要求湧入，因此決定「以原本的價格和條件」提供普通股後續發行，目標在今年年底前完成。

特斯拉投資人 Ross Gerber 證實，他在周四晚間被徵詢是否有意參加另一輪融資。Gerber 表示他還在考慮，希望聽到更詳細的計畫。

推特由馬斯克以 440 億美元收購之後一直深陷動盪，包括裁員、遭廣告主暫停投放廣告，以及恢復遭禁帳號等政策大轉彎。

推特本周四無預警把數名美國媒體記者的推特帳號停權，引發軒然大波，馬斯克宣稱，媒體披露了他的私人飛機所在地點，讓他的家人身陷危險。德國表示此舉嚴重影響媒體自由，歐盟資深官員則警告，推特可能因此違反歐盟法規並遭罰。

馬斯克曾自認推特收購案「買貴了」，但對推特的長期前景仍深具信心。他在特斯拉 10 月舉行的財報電話會議中說：「很顯然，我和其他投資人此刻支付給推特的價碼過高了。但在我來看，推特的長期潛力比其當前價值高出一個數量級 (an order of magnitude)。」