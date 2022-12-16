廷鑫期待市場需求自明年Q2起轉強 力拚營收持平今年

歐美市場中低階自行車庫存暴增，也對廷鑫興業 (2358-TW) 的 2023 年上半年鋁合金產品去化可能形成不利變數，歐美皮件的市場需求有待第二季起的逐步加溫，廷鑫也期待 2023 年下半年起景氣復甦，全年營收可持平於今年表現。

廷鑫近年積極轉型，包含鋁合金與皮件兩大業務顯著成長，其中鋁合金以代工為主，產品應用於自行車、車輛相關、太陽能等工業產品。廷鑫也不斷開發新產品，市場也預期廷鑫高附加價值的鋁合金盤元量產後，加上國際鋁價的止跌，可望為廷鑫帶來新成長動能。

廷鑫今 (16) 日召開法人說明會，公司指出，廷鑫鋁合金出貨依最新應用統計顯示，自行車占營收 30%，汽車占 20%、太陽能占 5%、航太約 5-10%、建築 20%。展望 2023 年營收，歐美市場中低階自行車庫存暴增待消化，可能在明年上半年影響廷鑫自行車應用鋁合金的出貨，須指望下半年鋁合金市場需求反轉向上。

廷鑫集團的皮件事業主要為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品，第一季的訂單仍清淡，公司也期待自第二季起逐步回溫，在下半年起成為與鋁合金成爲業績成長的兩大支柱，2023 年全年營收力拚持平於今年。

廷鑫 2022 年前三季營收爲 13.83 億元，稅後純益 2770 萬元，每股純益爲 0.22 元。