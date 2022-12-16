〈智崴展望〉董座：明年營運滿血復活 未來3年大幅成長

智崴董座歐陽志宏：明年營運滿血復活 未來3年大幅成長。(鉅亨網記者林薏茹攝)
智崴董座歐陽志宏：明年營運滿血復活 未來3年大幅成長。(鉅亨網記者林薏茹攝)

智崴 (5263-TW) 董事長歐陽志宏今 (16) 日表示，隨著全球疫情解封，「冬天結束，春天要來了」，目前在手訂單已創歷史新高，明年營運將滿血復活，營收可望回到 2019 年疫情前高點、挑戰創新高，未來 3 年營運將大幅成長。

歐陽志宏表示，今年上半年受疫情影響，下半年起市場溫和復甦，明年隨著全球各地陸續開放，報復性旅遊潮將出現，訂單也會越來越多，市場將急劇復甦，比較擔心因缺料、缺工導致貨交不出來，但預期明年上半年情況就可望大幅緩解。

歐陽志宏說，今年大型飛行劇院交貨 3 至 4 座，8 成訂單遞延至明年出貨，將交貨超過 10 座大型飛行劇院，呈現倍數成長，隨著報復性旅遊潮到來，歐美主題樂園客戶也開啟「軍備競賽」，未來 3 年展望是好、很好、非常好。

智崴第三季稅後純益 8982 萬元，較上季及去年同期轉盈，每股純益 EPS 1.47 元，主要受惠美元升值，匯兌收益貢獻 8000 多萬元。展望本季，歐陽志宏樂觀看待，營運將大幅優於去年同期，拚全年轉盈，明年可望維持獲利動能。

除設備銷售外，智崴明年也將擴大自營據點，農曆年前將在基隆新開一個點，海外市場將進駐中國、日本、紐西蘭、美國等。
 

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