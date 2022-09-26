廷鑫發行有擔保CB完成募集3.2億元 9/28上櫃交易

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 擬辦理現金增資案及發行可轉換公司債 (CB) 籌資，其中發行 CB 案今 (26) 日宣布完成募集，合計募資 3.2 億元，CB 預計 9 月 28 日掛牌交易。

廷鑫這筆有擔保 CB 轉換價訂 15.5 元，溢價率 104.24%。廷鑫另將發行現增股 1.2 萬張籌資。

廷鑫近年積極轉型，包含鋁合金與皮件兩大業務顯著成長，其中鋁合金以代工為主，產品應用於自行車、車輛相關、太陽能等工業產品。

廷鑫也不斷開發新產品，預期高附加價值的鋁合金盤元量產後，將為廷鑫帶來新成長動能，廷鑫本次籌資案用途在於償還 2019 年發行有擔保普通公司債及償還銀行借款。

廷鑫今年 5 月 1 日對皮件事業部門分割成立亞鑫皮件股份有限公司，規劃明年底登興櫃，亞鑫皮件股本 9849 萬元，擬辦理 8000 萬元的現增案由包括員工、廷鑫及廷鑫原股東認購，達成上市櫃前分散股權的目的。

亞鑫皮件主要為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品，2020 年、2021 年營收分別為 2.2 億元、4.8 億元，在皮件訂單需求大幅轉強，今年對廷鑫營收的貢獻也大幅成長。

廷鑫上半年稅後純益 5557 萬元，年增 38%，每股純益爲 0.45 元。