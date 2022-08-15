廷鑫上半年稅後純益成長38% 每股純益0.45元

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 財報出爐，第二季稅後純益 2175 萬元，季減 35.68%、年減 49.91% ，每股純益 0.17 元，上半年稅後純益 5557 萬元，年增 38%，每股純益 0.45 元，廷鑫第二季中起受到市場需求轉疲，影響營運表現，目前對於第三季整體營運看法趨審慎。

廷鑫第二季營收 5.75 億元，毛利率 14.17%，季減 2.2 個百分點，年減 3.63 個百分點，稅後純益 2175 萬元，季減 35.68%，年減 49.91% 每股純益 0.17 元。

廷鑫上半年營收 10.7 億元，毛利率 15.19% 年增 2.83 個百分點，上半年稅後純益 5557 萬元，年增 38%，每股純益爲 0.45 元。

廷鑫原擬辦理現金增資案及發行可轉換公司債籌資，預估募集 4.8 億元資金，其中發行現增股 1.2 萬張籌資，原擬 8 月底完成募集 1.8 億元，但因市場變化太快，暫緩募集，廷鑫主管指出，擬發行轉換公司債籌資 3 億元計畫，將依原規劃時程進行。

廷鑫近年積極轉型，鋁合金與皮件兩大業務顯著成長，其中鋁合金以代工為主，產品應用於自行車、車輛相關、太陽能等工業產品。廷鑫也開發新產品，預期高附加價值的鋁合金盤元量產後，將為廷鑫帶來新成長動能，廷鑫本次籌資案用途在於償還 2019 年發行的 3 億元且將在 11 月到期的有擔保普通公司債及償還銀行借款。

廷鑫今年 5 月 1 日對皮件事業部門分割成立亞鑫皮件股份有限公司，規劃明年底登錄興櫃，亞鑫皮件目前股本 9849 萬元，擬辦理 8000 萬元的現增案由包括員工、廷鑫及廷鑫原股東認購，達成上市櫃前分散股權的目的。

亞鑫皮件主要為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品，2020 年、2021 年營收分別為 2.2 億元、4.8 億元，隨著美國消費能力復甦，皮件訂單需求大幅轉強，今年對廷鑫營收的貢獻也大幅成長。