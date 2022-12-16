〈萬海法說〉明年資本支出估增2成 新船計畫不變自有船隊比重續增

萬海 (2615-TW) 今 (16) 日召開法說會，明年資本支出估較今年增加 2 成，將用於投資碼頭、造新船以及新櫃，其中，新船方面，總經理謝福隆表示，雖然目前海運市況波動，但現階段不會延後新船交期，會持續提升自有船隊比重，強化競爭力。

謝福隆指出，買新船是替換淘汰的舊船，在油耗及環保考量上都較具效益，另一方面是要取代將退租船，提高公司自有船隊比重，有助控制成本。萬海前三季船隊規模為 148 艘，持平去年同期，但自有船舶 100 艘，比重 7 成，高於去年同期的 62%，自有貨櫃比重則為 80%。

新船規劃上，萬海今年預計交付 12 艘，目前已經取得 11 艘，剩下 1 艘年底可交付完畢，明年則預計交付 24 艘、後年則有 14 艘，三年交付的新船共 50 艘，總運力共 34.9 萬 TEU。

而萬海先前公告將處分船隻，對此，謝福隆解釋，第一批 10 艘舊船本來在疫情就要汰舊，但因過去 2 年缺船，因此暫緩處分，近期因市況變化，加上環保法規趨嚴，新船陸續交付等因素，才重啟處分計畫，處分的 10 艘船減少運力共約 1.25 萬 TEU。

謝福隆進一步指出，目前公司超過 20 年的船占 20%，每年都會檢視船齡、船況、油耗等，未來會持續汰舊換新；至於是否引進綠能環保船，他認為，現階段天然氣、氫氣等綠色燃料供給不穩定、相關設備技術未成熟，綠色船舶尚難以商業化取代現有船隻，不過，內部已成立相關部門，評估未來的可行性。

資本支出方面，發言人蘇麗梅說明，今年約 13.3 億美元，明年 16.05 億美元，增加約 2 成，後年則預估回落至 7.8 億美元，除了新船還有投資碼頭、造新櫃等，其中，新租用的高雄港第五貨櫃中心 79-81 號碼頭，預計明年取得土地，2025 年下半年加入營運，啟用後碼頭總面積將較現在增加一倍。

謝福隆表示，投資碼頭會持續推進，也與國際碼頭經營商保持良好關係，取得競爭力成本優勢，尤其是通膨、供應鏈瓶頸造成費用增加，因此必須降低其他成本減輕影響。