滙豐財管看好台灣財管市場商機 鎖定六都打造財管旗艦店

無懼通膨與升息對資本市場衝擊，滙豐銀行財管行政總裁 Nuno Mtos 今 (16) 日表示，市場短期雖有修正，但景氣會持續循環，而且台灣通膨不比其他市場嚴重，看好財管市場仍有成長空間，除台北市以外，未來也將在桃園、台中等地打造財富管理旗艦店。

滙豐 (台灣) 銀行在台灣首座財富管理中心今天正式開幕，地點選定台北市信義區落腳，目標客群鎖定資產規模達 1500 萬元的高端理財客戶。

今年以來受聯準會鷹式升息，衝擊全球股債雙殺，媒體關注在通膨居高不下、聯準會升息循環壓力下，是否也影響銀行財富管理業務表現？對此，Nuno Mtos 坦言，市場短線難免面臨挑戰，但對於市場展望仍相對樂觀看待。

Nuno Mtos 還說，台灣的通膨問題比起其他市場，並不算太嚴重，包括台灣在內的亞洲市場，在人口紅利與中產階級崛起等支撐下，使得亞洲的經濟成長仍優於其他市場，並進一步促成新富階級誕生，帶動財管商機。

滙豐 (台灣) 銀行表示，全球平均的財管規模年增幅約 4%，但亞洲的財管規模增幅高達 8%，就連滙豐 (台灣) 銀行的財管資產規模也有 22% 的增幅，顯示市場仍有開發潛力。

NunoMtos 表示，看好亞洲財管的成長潛力，滙豐將斥資 35 億美元投資亞太市場財富管理，而台灣資產規模達百萬美元以上的高資產客戶，估算約占台灣總人口 10% 以上，看好台灣財管潛力，預計將鎖定桃園、台中等地打造財管旗艦店。