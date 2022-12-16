中國將防疫重心轉為醫療 鍾南山：Omicron應改名「新冠感冒」

中國官方針對新冠疫情防控政策轉變，繼續有專家為此背書。中國工程院院士鍾南山周四 (15 日) 指出，當前 Omicron 變種病毒的病死率低，而且實際上是新冠上呼吸道感染，應可改名為「新冠感冒」。

鍾南山在疫情期間一直是官方對此事發言的權威。他表示，2009 年世界範圍內爆發甲型 H1N1 流感，中國約有 12 萬人患上此病，死亡率大約是 0.6%，死亡率偏高，現在變種病毒株 Omicron 致死率僅為 0.1% 左右，等於普通季節性流感。由於不存在肺炎症狀，所以現在已不適合再叫新冠肺炎。

但是他強調，現在坊間流傳「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」的說法，這觀念並不可取，因為短時間大面積感染，會影響正常社會秩序，並導致新的變種出現。

談及後遺症問題，鐘南山表示，由於疫情發生至今只有三年，關於後遺症仍有很多爭論。研究顯示，Omicron 引起後遺症的比例較低，無症狀感染者基本沒有後遺症。在感染前接種過疫苗的患者，出現後遺症的風險下降。

隨著中國防疫政策放鬆，目前已不再開展大規模核酸檢測，輕症和無症狀感染者，官方也允許居家隔離。中國國家衞健委表示，鑑於新冠疫情防控政策轉變，工作重心已轉移到醫療救治。

國家衞健委指出，各地要掌握長者和有基礎疾病患者等人士的健康及接種疫苗情況，然後分級提供健康服務。

目前中國疫情在北京快速蔓延，北京居民留在家裡，有些人是害怕感染病毒，另一些人是已經感染病毒，街上罕見人跡。由於員工生病，食品和其他商品的送貨服務面臨延誤。這表明在明年退出防疫清零政策的好處開始發揮作用之前，中國經濟可能會變得更糟。