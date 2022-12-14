無法掌握確診者 中國今起不再公布無症狀染疫者人數

中國政府周三（14 日）宣布，今起不再公布無症狀染疫者人數，理由是政府無法掌握無症狀感染者實際人數，但基層醫療機構仍會繼續向無症狀感染者提供居家健康監測服務。

中國疾控中心應急中心主任李群周三表示，目前政府採取「願檢盡檢」策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，也不必去醫療機構就診，政府難以準確掌握無症狀感染者實際數量。因此，今起政府不再公布無症狀感染者人數。

不過，李群說，基層醫療機構仍會繼續向無症狀感染者提供居家健康監測服務，關心其健康狀況，給予相關服務。

近來各地通報的確診病例減少，和民眾的感受出現落差，對此李群表示，主要原因包括以下兩點：一是政府鬆綁防控措施後，不再按行政區域展開全民核酸檢測，除重點人群、重點場所外，其他人員以「願檢盡檢」為主，全國核酸篩查人數總量下降，醫療機構通報的感染者人數隨之減少。

二是無症狀感染者、輕症患者及疑似病例，特別是自測抗原陽性人員居家治療，不必赴醫療機構就診，相關訊息無法被納入醫療機構填報數據中。

中國政府放寬封控政策，也促使多家保險公司緊急下架涵蓋新冠確診責任的保險。華泰新冠疫情保障險和紫金保險新冠疫情險，均已從網路平台下架，僅存的人保財險安疫保，則在投保頁面明確告知，對於新型冠狀病毒感染的肺炎，保險人僅在被保險人被診斷為「重型」或「危重型」時承擔確診給付責任，「無症狀」、「輕型」及「普通型」均不在賠付範圍。