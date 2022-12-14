北京疫情蔓延 宅配人員送藥 一天跑400公里 深夜幫人買體溫計

北京新冠肺炎疫情蔓延，配送平台醫藥類訂單激增 2,194.6%，同城宅配人員一天跑 400 公里，收工時間越來越晚，甚至深夜幫顧客買體溫計。

《中新經緯》報導，北京閃送騎手趙再輝是黑龍江哈爾濱人，在北京做同城即時宅配已有兩年時間。每天早上 9 時，他準時從家裡出發，打開軟體聽單。正常情況下，他在晚上 7 點多收工。不過，最近趙再輝變得忙碌起來，每天行程能達到 400 公里。

「進入 12 月，尤其是上周『新十條』發布後，送藥品、抗原的訂單明顯多了起來，我現在每天送 10 單左右，有 7、8 單是送藥品、抗原。」趙再輝說。

近來多地民眾對治療感冒、發燒等藥品的需求陡增，囤貨備藥現象普遍，加上網購快遞速度變慢，不少人因此選擇同城親朋好友間互相遞送藥品、抗原檢測盒救急。

對此，美團跑腿騎手馬衛也深有體會。馬衛是一名「80 後」，河北邯鄲人，做同城跑腿騎手已經三年了。最近，他也變得忙碌起來，「之前正常情況下，每天也就是跑 200 公里，最近每天都跑 300 公里。」

目前，馬衛每天早上 9 點左右出門，晚上 10 點左右回家。按照這個工作時長，馬衛一天能跑 20 單左右。「我們做跑腿的，啥都送，但最近這兩個周，送藥品、抗原的單子明顯變多，至少一半訂單都是。」馬衛說。

人們也能從平台看到送藥訂單增加。閃送平台的數據顯示，12 月 1 日至 12 日，北京用戶醫藥類訂單較 11 月同期暴增 2,194.6%。

據馬衛觀察，醫藥訂單的收件人，大多是一些上了年紀的老人，「子女給父母送藥品的單挺多的，老人不會線上下單。」馬衛說，「有一次，在一個小區，我剛送完一單，一位老人突然叫住了我，問我能不能幫她送點藥品給另一位同樣是老年人的朋友，她說看我穿著跑腿的衣服，自己不會從網上下單。」最終，馬衛義務幫這位老人送了藥品。

在接送單過程中，也發生了很多令趙再輝印象深刻的人和事。「前幾天，已經晚上 9 點多了，我正騎行在回家路上，手機彈出來一個『幫買單』，備註是買一支體溫計。當時已經挺晚了，又是要體溫計，我想著顧客肯定是急需。儘管當時又困又累又冷，我還是接了這單。幫顧客買完。又騎了大概 10 公里，最後送到顧客手裡已經晚上 10 點了。」趙再輝說。