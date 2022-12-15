FT：新增確診病例激增 中國保險公司緊急下架防疫保單

中國保險業者已停止銷售低成本新冠肺炎防疫保單，中國政府放寬封控措施後，新增確診病例激增，保險公司避免因此面臨巨額賠付。

倫敦金融時報（FT）報導，中國最大第三方線上保險平台水滴，本周撤下新冠肺炎相關所有保單，民眾已搜不到中國大地保險推出的一款高人氣的保單，若該保單持有人確診，最高可獲保險公司理賠人民幣 1,500 元（215 美元）。

由眾安保險和永安保險提供的類似低成本新冠肺炎保單，也已被刪除。眾安保險是阿里巴巴與騰訊支持的公司。

這些舉措凸顯保險公司對未來財務壓力的擔憂。官方數據顯示，衡量保險公司償債能力的平均償付率，截至 9 月底仍保持在 212% 的適當水準。然而，防疫保單的未償還債務缺乏明確性，給該產業蒙上陰影。

穆迪分析師 Kelvin Kwok 說：「保險公司保險業在重新擬出合理定價前，把防疫商品下架，是一種審慎做法。這對台灣保險業來說，是一大問題，嚴重拖累資產負債表。中國保險業者可能已觀察到台灣發生的事情，並在確診病例上升前，迅速採取行動。」

感染人數迅速增加，至少已導致四家泰國保險公司破產。而台灣保險公司正面臨超過 10 億美元的理賠，比這些業者今年收取的保費還多。

中國保險行業協會的數據顯示，截至 5 月中旬，疫情相對受控時，中國保險公司支付的防疫保單金額僅人民幣 4.39 億元，這對淨資產規模達人民幣 27 兆元的保險業來說，猶如九牛一毛。然而，中國政府快速鬆綁封控政策，正在改變此類商品的風險。