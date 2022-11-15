經歷年底採購旺季進口潮 美國加州貨櫃船塞港減緩

經歷年底採購旺季進口潮後，美國洛杉磯和長堤港港外貨櫃船塞港問題減緩，上周只有七艘船等待泊位。

倫敦《金融時報》報導，洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，上周洛杉磯和長堤港港外只有七艘船等待泊位。相較下，1 月在港外等待卸貨的船隻數量達到 109 艘，刷新歷史紀錄。

在年底購物季到來前，今年零售商提早進貨，以往 9 月才是旺季。因此，目前積壓訂單已減少。美國全國零售聯合會（NRF）和 Hackett Associates 上周公布的報告顯示，今年上半年，美國零售商的進口額每月都超過去年的水準。此後，零售商的進口量一直比去年小。

Seroka 表示，許多零售商把年終節日商品入境的時點，往前提很多，他們希望走在曲線前面，避免商品在最後一刻才被運進美國。

儘管長堤和洛杉磯港的貨櫃船等待時間縮短，但美國供應鏈仍面臨挑戰。中國封鎖令衝擊進口，關鍵車用半導體仍短缺，消費者有時仍買不到商品。

Seroka 說：「我們在南加州的倉儲塞得滿坑滿谷，但這不一定是美國消費者想要的產品。」

除了避免去年港口擁堵問題重演，零售商也擔心太平洋沿岸港口曠日費時的勞資談判。

代表西岸港口碼頭和倉儲勞工的工會，一直在與資方代表太平洋海運協會（PMA）談判，鐵路公司也與工會代表協商。

目前離美國採購旺季開跑的時間剩不到兩周，但美國其他地區的港口仍面臨塞港難題。官員說，零售商決定繞過西岸港口，將貨物運往休士頓、紐約及紐澤西。

這導致成排的船隻，在墨西哥灣和東岸港外等待卸貨。休士頓今年夏天創下貨運紀錄，9 月貨櫃吞吐量較一年前大增逾 25%。休士頓港官員最近對停留時間過長的貨櫃收費，試圖緩解塞港問題。