全球貨櫃過剩 貨櫃車閒置 司機：空櫃快堆到門口

中國深圳部分堆場積壓大量貨櫃，貨櫃車司機表示，有些堆場都快堆到門口，且訂單偏少，凸顯全球海運業回歸常態，「一箱難求」已轉變為空櫃過剩。

《證券時報》報導，在深圳市龍崗區一家貨櫃堆場內，近期堆積著大量嶄新貨櫃。四、五十輛未出動卡車也停在此處，「等待」訂單，這裡距離亞太航運樞紐鹽田港僅約 20 公里。

「我不能告訴你這是哪些公司的貨櫃，畢竟屬於商業機密，但這種新櫃和舊櫃堆積情況在業內很普遍了。」該堆場負責人坦言，目前業界蕭條，空櫃堆積難以避免。

深圳蛇口港附近一名堆場工作人員表示，空櫃流通效率緩慢，堆場僅收取堆存費，無法收裝卸等費用，堆場賺錢效應較差。「我們肯定是希望貨櫃能夠快速流通使用起來，這樣我們才有錢賺。」該名工作人員說。

部分司機還空櫃時，甚至也遇到擁堵。「我昨天在蛇口一個堆場『渡櫃』等了五個小時，有些地方空櫃都快堆到門口了。」司機黃師傅說，「渡櫃」意思是將碼頭附近空櫃運到鄰近堆場，屬於「順路帶櫃」，價格被壓得很低。

華南某堆場協會管理人員認為，海運業景氣難回升，春節前預料將持續面臨貨櫃大面積積壓窘境。

針對空櫃問題，馬士基亞太區公關部門負責人表示，前兩年預訂大量新櫃和租賃貨櫃。2022 年，雖然市場需求下降，馬士基空櫃量仍保持穩定狀態。

不過，由於全球供應鏈回歸常態，馬士基近來確實看到大量空櫃回流亞洲。該負責人說，馬士基正與碼頭、倉庫等單位合作，因應空櫃堆放問題。

在供過於求情況下，貨櫃價格也有所回落。貨櫃龍頭中集集團表示，貨櫃需求可能逐步恢復正常，價格相應也會有一定回落。「對於我們來說，這是從非正常逐步回歸到正常。我覺得整體上來說，未來貨櫃需求情況基本是不會有變化的，暫時只是從異常高回到正常而已。」中集集團負責人說。

貨櫃物流平台 ContainerxChange 亞太區聯絡人則說，以全新 40 呎高櫃為例，目前中國主要出口港的價格較去年同期驟降 40%，歐洲基本港價格暴跌 50%。展望未來，如果歐美企業庫存消化完畢，貨櫃訂單量可望回升，但仍存在較大不確定性。