〈貴金屬盤後〉Fed鷹派談話發酵 金價再度失守1800美元

黃金期貨周四 (15 日) 收低，主因美國聯準會 (Fed) 升息並暗示 2024 年才有可能降息，帶動美元反彈，使得以美元計價的黃金、白銀等貴金屬都承受賣壓。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 30.90 美元或 1.7%，報每盎司 1794.40 美元，是 12 月 6 日以來最低價。

貴金屬本周走勢劇烈波動，周二先因美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅小於市場預期而大漲，周三又因 Fed 升息 2 碼 (50 個基點) 而下挫。Fed 當日公布的利率預測點狀圖顯示，這波升息循環的終點利率可能達到 5.25%。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說：「Fed 仍高舉升息大旗力抗通膨，利率可能高於市場原先預期，讓不孳息的黃金大受打擊。」加上美元在決策會議後升值，加重黃金跌勢。

ICE 美元指數 (DXY) 周四約上漲 0.9% 至 104.651，最高一度漲至 104.879。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，黃金漲勢早在 Fed 會議登場前就失去動能。

美國經濟已有若干疲態，顯示 Fed 抑制通膨的努力有了一些成效。周四公布的數據顯示，11 月零售銷售下滑 0.6%，是將近一年來最大降幅。

另一方面，12 月費城製造業指數上升到 - 13.8，但不及市場預估的 - 12。12 月紐約製造業指數則從前月的 4.5 陡降至 - 11.2。美國 11 月的工業生產連二降，下滑 0.2%。

Erlam 說，金價能否上揚，可能取決於 Fed 透過政策溝通是否能夠說服交易員，但初步看來，市場並不買單。除了美國以外，市場也在消化其他國家央行的升息：英國央行 (BOE) 和歐洲央行 (ECB) 周四都追隨 Fed 腳步，升息 2 碼。升息環境不利於不孳息的黃金。



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