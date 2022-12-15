Nikola將出售75輛氫動能卡車給Plug Power

電動卡車製造商 Nikola Corp (NKLA-US) 周四 (15 日) 表示，將在 3 年內向燃料電池技術開發商 Plug Power Inc. (PLUG-US) 出售多達 75 輛 Tre 氫動力卡車。

電動車 (EV) 製造商正在尋求利用美國《通膨減少法案》(IRA) 提供的稅收優惠，以降低將電動車用於商業目的的成本。

Plug Power 將把其液氫罐車連接到 Nikola 的卡車上，後者將於明年開始交車，以在北美運輸綠色氫燃料。

該公司還將為 Nikola 位於亞利桑納州 Buckeye 的氫氣樞紐項目提供液化系統，該項目最初每天將生產 30 公噸氫氣，並逐步擴大到每天 150 公噸。

Nikola 表示，來自該設施的低碳氫氣將有助於進一步部署其 Tre 燃料電池電動卡車。

Plug Power 還將每天向 Nikola 供應 125 公噸綠色氫，後者可以選擇獲得更多數量，也可以從美國其他地方採購氫燃料。

今年稍早，Nikola 表示，IRA 提供的激勵措施將幫助該公司降低其電動卡車和氫能業務的成本。

Nikola 曾表示，它計劃到 2026 年建立多達 60 個氫氣加氣站，並能夠獲得多達 300 公噸的低碳氫氣供應。