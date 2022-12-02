日元本周上漲 日經指數收跌至近3周低點

日本日經指數周五 (2 日) 收於近 3 周低點，科技股領跌，而日元大幅上漲傷害了汽車製造商。在關鍵的美國就業數據公布前，投資者也抱持謹慎態度。

日經指數周五下跌 1.59% 至 27777.90 點，收盤價為 11 月 10 日以來最低，周跌幅達 1.59%。東證指數下跌 1.64% 至 1953.98，此前跌幅高達 2.06%，本周累計下跌 1.64%。

不過，一些與體育和娛樂相關的股票逆向走高，此前日本隊在世界盃上演逆轉，以 2:1 擒下西班牙，順利晉級 16 強。

在日本免費播放所有比賽的 Cyber​​Agent Inc. 股價上漲 7.3%。體育用品製造商 Mizuno Corp. 漲幅也有 5.3%，而小型酒吧連鎖運營商 Hub Co. 大漲 15%。

SBI 證券公司總經理 Hideyuki Suzuki 表示，世界盃和足球相關的行情是一個短期題材，但從長達來看，孩子們將參與足球的數量可能增加，有利於科技股在體育層面更多融入，這也包括元宇宙題材。

與此同時日元走強，升值 0.1%，本周兌美元上漲近 3%，至 3 個半月高點 135.19 兌 1 美元。

野村策略師 Kazuo Kamitani 指出，許多日本企業的美元兌日元匯率設定在 135 左右，因此日元進一步走強，很可能拖累收益。

汽車股因此受挫，三菱汽車表現最差，下跌 5.91%。日產下跌 2.98%，豐田下跌 1.38%。