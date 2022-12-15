市場消化Fed升息及未來利率展望 美債殖利率小跌

美國國債殖利率周四 (15 日) 小跌，因為市場消化了 Fed 升息 50 個基點，並暗示將繼續升息以抑制通膨的說法。

美東時間清晨 6:08，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 1.1 個基點至 3.492%，而 30 年期美國國債殖利率下跌 1.4 個基點至 3.526%。2 年期國債殖利率也下跌 0.6 個基點至 4.243%。殖利率與價格成反比。

Fed 周三 (14 日) 的升息較前 4 次升息 75 個基點有所放緩。Fed 表示，利率將在整個 2023 年保持較高水準，直到 2024 年才可能降息。它還預計，「終端利率」將在升息周期結束前升至 5.1%。

Principal Global Investors 首席全球策略師沙赫 (Seema Shah) 表示，周二 (13 日) 令人鼓舞的通膨數據似乎並未影響 Fed 的貨幣緊縮軌跡。她還表示，周三的公告應該代表了近期風險資產反彈的「喪鐘」。

她說，「他們不僅認為明年利率將超過 5%，而且除非將利率提高到 6%，否則點陣圖顯示 2023 年不會降息。似乎人們也普遍接受通膨高於 2% 目標會是在明年年底。想像一下，如果它們想達成目標，需要採取多高的利率！」

沙赫表示，「Fed 仍然對經濟衰退的可能性含糊其辭，但由於大多數官員認為風險傾向於下行，可以公平地說，他們對經濟前景的擔憂遠比他們願意承認的要多。」

在數據方面，投資人將關注定於美東時間上午 9 點 30 分公布的 11 月零售銷售數據，以及上周的初請失業金人數。11 月工業生產數據將於美東時間上午 10 點 15 分公布。

周四將拍賣 450 億美元的 4 周期和 8 周期國庫券。