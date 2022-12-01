福特汽車擴大投資英國引擎廠1.8億美元

福特汽車 (F-US) 將額外投資 1.49 億英鎊（1.8 億美元），以將其位於英格蘭北部的引擎廠的電動車 (EV) 驅動裝置的產量提高 70%，以加速推進電動化進程。

這家底特律汽車製造商周四 (1 日) 表示，從 2024 年開始，Halewood 工廠的電力驅動單位產能將從 25 萬台增加到每年 42 萬台。

這將使福特在內燃機工廠向電動車零件生產轉型的總投資額達到 3.8 億英鎊。

福特英國負責人史萊特 (Tim Slatter) 說：「這是擴大我們轉型規模的一個非常重要的部分。」「這對福特的歐洲業務來說是一件大事。」

由電動機和變速箱組成的 EV 動力裝置取代了化石燃料汽車的發動機和變速器。

福特承諾到 2030 年只在歐洲銷售純電動車，到 2035 年只銷售電動商用貨車。比歐盟到 2035 年有效禁止銷售新化石燃料乘用車的計劃提前。

史萊特表示，福特計畫 2024 年在歐洲銷售 9 款全電動車型，Halewood 為羅馬尼亞和土耳其的裝配廠提供動力裝置，用於 5 款量產車型，包括暢銷的電動版 Puma SUV。

福特表示，預計到 2026 年，該公司計劃每年在歐洲銷售的 60 萬輛電動車中有 70% 將由 Halewood 供應。

福特最新的投資包括 1.25 億英鎊用於工廠本身，以及 2400 萬英鎊用於開發和測試新的 EV 零件，以便在 Halewood 生產。

福特表示，這項投資將保障 500 多個工作崗位。

英國政府也為福特去年宣布的 Halewood 啟動電動車動力裝置投資提供補助。