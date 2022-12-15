盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.82%報58.7元，成交1,036張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.82%，15日11:19報58.7元，成交1,036張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲5.79%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.46%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,304 張
- 外資買賣超：+866 張
- 投信買賣超：+386 張
- 自營商買賣超：+52 張
- 融資增減：+517 張
- 融券增減：+329 張
最新相關新聞
雲品(2748-TW)近5分K跌速2.82%，15日11:19報58.7元，成交1,036張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲5.79%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.46%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.47%
$12,847
原投組報酬率
+20.32%
$12,032
投組標的成分
40%
3027
20%
8996
20%
4102
10%
5225
10%