盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.12%報14.5元，成交1,395張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.12%，15日09:19報14.5元，成交1,395張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲0.36%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數下跌0.4%。台灣加權指數上漲0.75%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,307 張
- 外資買賣超：-1,352 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+45 張
- 融資增減：+466 張
- 融券增減：+190 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.66%
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原投組報酬率
+22.67%
$12,267
投組標的成分
40%
3027
20%
8996
20%
4102
10%
5225
10%